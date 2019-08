Norvège : La police qualifie la fusillade de la mosquée d’Oslo de terroriste

Samedi après-midi, une fusillade dans une mosquée de la banlieue d’Oslo a fait un blessé, avant l’arrestation du tireur.

Cité par l’AFP, le responsable du lieu de culte musulman, Irfan Mushtaq, a déclaré à des médias norvégiens que l’assaillant, «de type norvégien», était muni de plusieurs armes, notamment un fusil à pompe et des pistolets». «Il a commencé à tirer autour de lui», a-t-il raconté.

Selon la chaîne publique NRK, la police a trouvé plusieurs armes dans la mosquée. Une personne présente sur les lieux a réussi à maîtriser l’assaillant avant l’intervention rapide des forces de l’ordre. Dans un premier temps, les services de sécurité de la police norvégienne (PST) ont indiqué «suivre les évènements», précisant qu’ «il est trop tôt pour tirer des conclusions».

Police in #Norway say there's been a shooting at a mosque in Bærum, a suburb of Oslo. One person is reported to have been wounded.

A man had been apprehended.

The suspected shooter was described as "a young white man" pic.twitter.com/aJTebYaUqk