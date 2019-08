Diaspo #104 : Mohamed Ayadi, homme d’affaires distingué en Allemagne

Mohamed Ayadi a passé les sept premières années de sa vie dans son village natal : Arkman, sis la route côtière entre Nador et Ras El Ma. D’un père ayant migré en Allemagne en 1961, il le rejoint en 1978, avec sa mère et ses frères.

Il nous confie que cette nouvelle vie n’a pas toujours été facile, surtout au début à cause de la barrière linguistique. Contre vents et marrées, il réussit à arracher son baccalauréat puis à s’envoler aux Etats-Unis pour continuer ses études supérieures en psychologie et en sciences économiques.

Quatre ans plus tard, Mohamed Ayadi s’installe en Amérique du Sud pendant quelque temps, puis en Asie, pour revenir en Allemagne 13 ans après son départ. Il a alors travaillé dans le secteur de la technologie et de l’informatique pendant trois ans pour une entreprise allemande. Riche de cette expérience qui l’a façonné à travers le temps, il a intégré Unisys en 1998 comme directeur des ventes internationales. Il occupera ce poste pendant 13 ans, jusqu’à créer sa propre entreprise.

Mohamed Ayadi

Un leader allemand dans les technologies

Fin 2011, Mohammed Ayadi a en effet fondé IDA (Smart Data Analysis) à Francfort, pour fournir des solutions de numérisation avec des stratégies innovantes et adaptées aux nouvelles possibilités que permettent les technologies. Aujourd’hui, il nous confie sa fierté de voir ses solutions implantées «partout dans le monde, ce qui aide les clients dans différents domaines industriels».

La société de Mohamed Ayadi travaille avec des entreprises multidisciplinaires, que ce soit dans le domaine de la chimie, de l’industrie, de la santé ou du secteur financier, avec l’idée de «suivre le rythme de l’ère actuelle», comme nous l’explique son fondateur. En effet, sa société a traité avec nombre de grandes firmes internationales, notamment Porsche, Vercenius et Deutsche Bank.

Dans le cadre de son entreprise, l’homme d’affaire a également collaboré avec Google et Apple. Il travaille actuellement sur un projet avec Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne allemande, «pour fournir Internet à bord» des avions.

IDA travaille également sur un autre projet avec Bombardier, principal constructeur aéronautique du Canada. «Nous travaillons sur un autre projet pour créer un drone-taxi», nous explique-t-il.

«Avec détermination et persévérance, chacun de nous peut réaliser ses rêves. Je crois que même si une personne échoue cent fois, elle doit continuer de se battre pour se relever en étant plus forte. C’est comme cela que j’ai pu réaliser mes rêves et mes ambitions.» Mohamed Ayadi

Crééer des opportunités pour les jeunes du Maroc

Concernant ses liens avec le Maroc, l’entrepreneur ne les oublient pas. Il visite le pays régulièrement sans pour autant songer à se réinstaller définitivement dans le royaume, étant père de trois enfants en Allemagne.

Il prospecte le marché marocain et tente de nouer des contacts avec des acteurs économiques du pays afin de «mettre en place des projets créateurs de revenus au bénéfice des jeunes Marocains».

«Nous travaillons actuellement sur un projet concernant le secteur de la santé au Maroc, pour fournir aux hôpitaux marocains les machines dernier cri permettant de diagnostiquer le cancer, en plus d’un système permettant de centraliser les informations personnelles des patients dans une base de données rendant ces renseignements disponibles à tout moment dans les hôpitaux marocains.» Mohamed Ayadi

Récemment, Mohamed Ayadi a pris part, avec un groupe de membres de la communauté marocaine à l’étranger, aux festivités de la Fête du trône à Tanger, sur invitation de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger. Un honneur pour lui qui en garde le souvenir d’un moment de partage et de communion entre nationaux d’ici et d’ailleurs.