Arrestation d’Ahmed Réda Benchemsi à Alger

Ahmed Réda Benchemsi, directeur de communication et de plaidoyer de Human Rights Watch dans la région MENA / Ph. DR.

La police algérienne à procédé, vendredi, à l’arrestation du journaliste marocain et directeur de communication et de plaidoyer de Human Rights Watch (région MENA), Ahmed Réda Benchemsi. Le fondateur et ancien directeur de publication du magazine TelQuel a été conduit à un commissariat de la capitale depuis les lieux d’une manifestation populaire, selon le journal El Watan.

Citant son avocat Abdelghani Badi, la même source indique qu’il n’est pas encore sur si le concerné sera remis en liberté dans les prochaines heures ou si sa garde à vue s’étendra sur toute sa durée légale, à savoir 48 heures. Par ailleurs, le média indique que sur les lieux de son arrestation, Ahmed Réda Benchemsi n’était pas présent dans le cadre d’une mission officielle de Human Rights Watch. Cette dernière n’a pas encore réagi.