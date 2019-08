Berkane : Arrestations dans le cadre d'une affaire de falsification de billets de banque

Sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), la brigade de la police judiciaire de Berkane a procédé, vendredi, à l'arrestation de trois individus âgés, entre 25 et 31 ans, pour leurs implications présumées dans une affaire de falsification de billets de banque et leur mise en circulation. Le premier suspect a été interpellé dans le quartier Errachad dans la ville de Berkane, en possession de 122 faux billets bancaires de 200 dirham, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations et recherches ont permis l'arrestation de l'un de ses complices en possession de 49 autres faux billets bancaires de la même valeur, précise la même source, ajoutant que le troisième individu, gérant d'une agence de location de voiture, a été arrêté pour son implication présumée de fournir des équipements et imprimantes utilisés dans cette affaire. Les trois mis en causes ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de ces actes criminels, conclut le communiqué.