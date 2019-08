France : Condamnation de deux jeunes femmes radicalisées

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné deux jeunes femmes de 21 et 25 ans à sept et six années de prison ferme, assorties de deux tiers de sûreté, indique Libération.

Les deux jeunes filles, déjà placées en détention, comparaissaient pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes terroristes». L’avocat de l’une d’elles, Me Simon Clemenceau a immédiatement fait valoir qu’il s’agissait d’une «peine particulièrement lourde par rapport aux faits». «On est quand même que sur des paroles», a-t-il affirmé après le délibéré. De son côté, sa cliente s’estime néanmoins soulagée de ne pas avoir écopé de dix ans, comme le ministère public l’avait requis à son encontre.

Celle âgée de 25 ans, placée sous surveillance de la DGSI, résidait dans le Puy-de-Dôme et était immergée dans une intense propagande de l’Etat islamique. Elle avait été interpellée en août 2016 alors qu’elle se disait prête à commettre une action violente au nom du jihad, et cherchait à convaincre une mineure de commettre un attentat.

L’autre de 21 ans était son amie virtuelle sur Telegram. Originaire de l’Essonne, elle a avoué à la police qu’elles devaient toutes deux commettre une attaque au couteau, et qu’une fois réunies, leur projet consisterait à «tuer le maximum de personnes».

Le tribunal a jugé les propos des deux jeunes filles ayant prêté allégeance à Daech «très inquiétants», tout en évoquant une attitude en détention préoccupante. Les deux amies font également être inscrites au Fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes.