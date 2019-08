Libéria : Le gouvernement répond favorablement aux doléances de ses étudiants au Maroc

Des étudiants du Libéria, établis au Maroc et sans bourses depuis plusieurs mois, ont manifesté mercredi de l'intérieur de leur ambassade à Rabat. / Ph. Liberianobserver

Le gouvernement libérien a finalement répondu aux demandes de ses étudiants mécontents au Maroc, ayant dénoncé le fait qu’ils ne recevaient plus de bourses depuis plusieurs mois.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, Isaac Solo Kelgbeh, secrétaire présidentiel chargé des médias, a déclaré que les étudiants boursiers recevraient bientôt des allocations par le biais du ministère des Finances et de l'Éducation du Libéria, rapporte le média Front Page Africa.

Le responsable a également précisé que ces étudiants ayant organisé un sit-in à l'ambassade du Libéria au Maroc n’ont «pas été forcés de quitter les locaux par la police marocaine», en réponse aux informations ayant circulé sur ce sujet. «La police n’est pas entrée dans l’ambassade du Libéria, mais a suivi des étudiants qui ont quitté l’ambassade et ont dérangé des personnes dans la rue», a-t-il déclaré.

«Chaque pays a ses propres règles pour lutter contre les tensions. On nous a dit que les étudiants avaient quitté l'enceinte de l'ambassade et qu'ils impactaient le mouvement de citoyens marocains, c'est pourquoi la police est intervenue et les a chassés», a-t-il tenu à clarifier.

En ce qui concerne le retard dont se plaignent ces étudiants, le responsable libérien a noté qu '«il y a eu une situation difficile avec des étudiants boursiers au Maroc qui ont dépassé la période pour laquelle ils ont été boursiers».

«Il y a des étudiants qui sont restés au Maroc pendant neuf ans, sept et six ans après leur période de bourse. Par conséquent, le président a déclaré que ceux qui sont restés plus longtemps que prévu devaient rentrer chez eux», a-t-il déclaré.

Pour mémoire, un groupe d'étudiants libériens, envoyés par leur gouvernement pour étudier au Maroc, a organisé la semaine dernière un sit-in dans l’enceinte de l’ambassade du Libéria à Rabat. Des médias de ce pays d’Afrique de l’Ouest, citant des étudiants mécontents, ont rapporté que la police marocaine, contactée par l’ambassadeur, serait intervenue au sein même de l’ambassade pour chasser les étudiants. Ces derniers, qui se disent incapables de payer leur loyer, ont été forcés à se disperser, un jour après le début de leur manifestation.