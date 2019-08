Gratuité des autoroutes en Espagne : La bonne affaire pour les Marocains d’Europe

Bonne nouvelle pour les Marocains résidant à l’étranger qui choisissent de rentrer au Maroc en utilisant leurs véhicules. Le gouvernement espagnol va libérer plusieurs autoroutes des péages alors que leur concession de 50 ans prend fin entre cette année et 2021. C’est ce qu’a annoncé le nouveau ministre du Développement, José Luis Ábalos, dans une interview accordée à El Pais et citée par Le Parisien. Ces concessions reviendront à l'État à l'expiration.

Ainsi, c’est à partir de cet automne que l'AP-1 reliant Burgos (Castille-et-Léon) et Armiñon (Pays basque) deviendra gratuite. À compter du 31 décembre 2019, ce sera au tour de l'AP-7 entre Tarragone (Catalogne) et Alicante, et de l'AP-4 entre Séville et Cádiz (Andalousie) de devenir gratuites.

Il faut attendre le 31 août 2021 pour voir le tronçon de l'AP-7 entre la Jonquera, près de la frontière française, et Tarragone, ainsi que celui entre Montmeló et El Papiol, devenir à leur tour dénués de péages, de même que l'AP-2 entre Saragosse et la Méditerranée. Concrètement, à partir d’août 2021, c’est une bonne partie de l’autoroute reliant le sud de la France à Alicante qui deviendra gratuite.

Les autoroutes qui deviennent gratuites en Espagne, en rouge. / Ph. El Pais