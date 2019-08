Aïd Al-Adha : La liste des abattoirs agréés et des conditions à respecter en France

Alors que les musulmans établis en France célèbrent dimanche l’Aïd Al-Adha, les préfectures et les autorités s’organisent aussi. Le 28 juillet dernier, le ministère de l’Agriculture a publié la liste provisoire des abattoirs agréés en France pour ce rituel religieux.

Au total, 30 abattoirs agréés pour la durée de la fête de l’Aïd Al-Adha du mois d’août 2019, selon la liste publiée au Journal officiel de la République le 28 juillet dernier. Une liste qui a été complétée par une autre, comprenant 14 abattoirs agréés, notamment à Thoiry, Les Pennes-Mirabeau, Tarascon, Saint-Jean-la-Bussière et Villefranche-sur-Saône. Ils s’ajoutent ainsi aux abattoirs mixtes et aux abattoirs rituels existant en France et qui sont ouverts toute l’année.

Plusieurs préfectures ont informé leurs habitants des démarches à suivre

La préfecture du Haut-Rhin, à titre d’exemple, a informé les fidèles que quatre abattoirs sont agréés dans le département pour procéder à l’abattage rituel des animaux préalablement réservés. Ces abattoirs sont situés à Cernay, Colmar, Mulhouse et Thann, rapporte France TV info. Un approvisionnement en carcasses de moutons est également possible auprès des boucheries spécialisées.

Les transports de moutons et de chèvres par les particuliers sont interdits du 5 au 14 août 2019, sauf dans certains cas de figure, informe la préfecture. «Seuls des moutons et chèvres correctement identifiés peuvent circuler.»

Dans le Bas-Rhin, Haguenau reste le seul abattoir à avoir été agréé, dans un département où il a été interdit de détenir, transporter et d'abattre rituellement les moutons, sauf ceux destinés aux abattoirs agréés ou aux cliniques vétérinaires, du 8 au 14 août, ajoute-t-on.

En Ile-de-France, seulement cinq établissements ont été agréés par les services de l'État à Montereau, Meaux et Jossigny (Seine-et-Marne), La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et Ezanville (Val-d'Oise), rapporte de son côté Le Parisien. Le média relaye l’absence d’abattoirs dans les Yvelines, ce qui ne manquera pas d’impacter la communauté musulmane dans ce département.

Les précisions du ministère de l’Agriculture

Des démarches ont été engagées pour installer un abattoir mobile à Trappes, comme cela a pu être proposé en 2013, 2014, 2015 et 2016, mais ce dispositif n’a pas été reconduit cette année. Les Yvelines comptent environ 100 000 musulmans pratiquants, implantés, surtout, du côté de Trappes, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie ou Sartrouville, conclut le média.

Pour la fête de l'Aïd Al-Adha célébrée en France le 11 août, le ministère de l’Agriculture a déjà publié son guide pour sensibiliser les particuliers, les opérateurs dans les sites d'approvisionnement et les opérateurs intervenant en abattoirs temporaires. Des affichettes de recommandations, en français et en arabe, sur notamment l’hygiène générale ou encore la manipulation des animaux ont également été élaborées.

La même source rappelle que l’abattage rituel «constitue une dérogation aux pratiques classiques de l’abattage, qui imposent un étourdissement préalable des animaux avant leur saignée». Le ministère y précise aussi que ces abattages «doivent avoir lieu dans des abattoirs agréés bénéficiant expressément d’une autorisation à déroger à l’obligation d’étourdissement». Pour les sacrificateurs, ils doivent «être titulaires d’un certificat de compétence Protection animale (CCPA)» et «être habilités par des organismes religieux agréés par le ministre de l’agriculture». «Les animaux doivent être immobilisés avant leur saignée par des matériels de contention conformes, les bovins, les ovins et les caprins devant être immobilisés par un procédé mécanique», conclut le ministère.

Pour rappel, la mosquée de Paris a indiqué que le sacrifice rituel devra s’effectuer après la grande prière dans les abattoirs agréés par les pouvoirs publics dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur et des principes religieux qui régissent l’abattage rituel, rappelle France TV Info. Pour une meilleure organisation et un meilleur accueil dans les abattoirs agréés, le sacrifice rituel peut s’étaler sur les trois jours de l’Aïd Al-Adha, a-t-elle recommandé.