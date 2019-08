Aïd Al-Adha : Des opérations de sensibilisation sur la sécurité routière organisées par le CNPAC

Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) organisera des opérations de sensibilisation et de communication en matière de la prévention et de la sécurité routière, en raison de l'affluence massive que connaissent les axes routiers et de la demande croissante sur les moyens de transport public à l'occasion de l'Aïd al Adha.

Cette campagne sera marquée par une série d'activités de communication directe au niveau de 14 gares routières (trois jours avant Aïd Al Adha et deux jours après), a indiqué jeudi le CNPAC dans un communiqué.

Le Comité poursuivra sa communication de proximité et sa présence sur le terrain en se rendant dans des dizaines des centres commerciaux, dans trois ports, et dans dix villes côtières et ce, parallèlement aux activités organisées dans les espaces éducatifs au niveau de 29 centres d'estivage et dans le cadre du partenariat avec la société civile dans 39 villes, explique le CNPAC.

Le CNPAC veillera également à la diffusion, tout au long de l'opération, de spots radio et télévisés ciblant les citoyens qui envisagent de voyager en utilisant les moyens de transport public ou leurs propres véhicules.

Le CNPAC a appelé à cette occasion, les conducteurs des différents types de véhicules à rester vigilants et concentrés sur les routes et à prendre les précautions et les mesures nécessaires à la prévention et la sécurité routière.

Il a invité en particulier les conducteurs des véhicules privés et les chauffeurs de taxis, d'autocars et de poids-lourds à respecter le code de la route et à soumettre leurs véhicules à une visite mécanique et à un examen technique minutieux avant de prendre la route, à se reposer suffisamment afin de conduire de façon sûre et saine et à réduire leur vitesse au volant.