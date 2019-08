«Dir iddik» lance son action de nettoyage visant plusieurs plages du royaume

Cet été, l’initiative citoyenne «Dir iddik» de inwi revient sous forme d’actions de nettoyage des plages organisée par l’opérateur dans plusieurs villes au Maroc.

En effet, à compter du 05 août et pendant tout le mois, inwi déploie une opération de nettoyage de la plage de Martil, en partenariat avec des associations et des bénévoles de la région du nord, indique un communiqué parvenu ce jeudi à Yabiladi.

Six actions similaires sont également programmées dans d’autres régions du royaume, notamment à Casablanca, en partenariat avec l’association de scoutisme Hassania Branche Ghandi ; mais également à Agadir et régions avec la Surfrider Foundation Maroc et à Imsouane, Essaouira et régions avec l’association Jeunes d’Imsouane.

«Afin de remercier les personnes qui se sont jointes à cette initiative, inwi offre à la fin de chaque opération, 1 Go de data à chaque bénévole ayant pris part à cette action citoyenne. Un grand appel à bénévolat pour nettoyer les plages est d’ores et déjà ouvert pour les intéressés qui peuvent s’inscrire directement sur le site de l’initiative www.diriddik.ma», poursuit le communiqué.

«Avec plus de 80.000 bénévoles, Dir iddik est désormais devenue l’une des initiatives les plus importantes au Maroc en matière de bénévolat et d’action sociale. L’objectif est d’installer un rendez-vous qui puisse permettre à la communauté de se retrouver, d’échanger et surtout de se mobiliser autour d’actions citoyennes sur l’ensemble du Royaume», explique Kenza Bouziri, directeur communication corporate & RSE chez inwi.

Lancée en 2011, l’opération Dir iddik fédère aujourd’hui plus de 80 000 bénévoles, dont 62 000 inscrits sur la plateforme web destinée à mettre en relation bénévoles et associations au niveau de l’ensemble des régions du pays.