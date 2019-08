France : Condamnation d’une Italo-marocaine pour son séjour en Syrie

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, mercredi, une mère de famille italo-marocaine à huit ans de prison ferme pour avoir rejoint les zones de combat jihadiste en Syrie. Rajae Moujahid a en effet été reconnue coupable d’association de malfaiteurs à visée terroriste et soustraction d’enfants. Sa peine est assortie d’une période de sûreté des deux tiers.

Selon l’AFP, l’accusée était partie en mars 2017 pour un séjour de neuf mois, avec ses trois enfants, une fille de 9 ans et deux garçons de 7 et de 5 ans. Le parquet estime que ce départ était «préparé, dissimulé et pensé comme définitif», d’autant plus que la mère de famille envisageait de rejoindre un jihadiste qu’elle a épousé à son arrivée à Idlib. Le parquet considère ainsi que son jugement constitue la «seule peine adaptée» au vu de la «dénégation absolue des faits» de la part de la prévenue, qui a nié «les évidences de ce dossier».

Rajae Moujahid est revenue en Turquie en décembre 2017, enceinte de sept mois. Elle a été incarcérée en France en vertu d’un mandat d’arrêt. Elle était en possession de documents officiels du groupe islamiste Ahrar Al-Cham, tandis que son téléphone contenait des photos de propagande jihadiste, d’enfants morts et d’enfants soldats, selon la même source.

Groupe rebelle auquel l’époux de la prévenue appartenait, Ahrar Al-Cham ne figure pas sur la liste des organisations terroristes établie par les instances internationales, indique l’AFP. Cependant, il a entretenu des «liens opérationnels avec Al-Qaida» et «peut donc être qualifié de groupe terroriste en droit français».