Maroc : Un Executive MBA de l’Ecole de guerre économique dès décembre

C’est en décembre 2019 que les premiers professionnels rejoindront le premier Executive MBA proposé par l’École de guerre économique (EGE) à Rabat au Maroc.

Selon Jeune Afrique, qui rapporte l’information, ils seront entre «dix et quinze élèves a priori», à rejoindre la formation étalée sur une année et ouverte aux professionnels qui peuvent témoigner d’une expérience d’au moins cinq ans. Elle «vise à former des managers et stratèges en intelligence économique. Les cours seront dispensés au sein de l’école Ostelea de Rabat», poursuit le média.

Jeune Afrique rappelle que les discussions pour l’ouverture de l’EGE au Maroc avaient commencé il y a quelques années. Un club des anciens élèves marocains de l’EGE Paris rassemble déjà une vingtaine de personnes au Maroc depuis 2015. L’intérêt pour l’intelligence économique s’illustre aussi par de récentes parutions, poursuit-il, citant notamment celle à laquelle a participé Driss Guerraoui, président du conseil de la concurrence, intitulée «Intelligence économique et veille stratégique».

Le média basé à Paris avance déjà le nom de l’ancien de l’EGE, Ali Moutaïb, co-fondateur et directeur associé de Hyperboree Advisors, installé à Rabat et qui serait «appelé à co-diriger» l’école basée au Maroc.

Ouverte en France en 1997, l’EGE, dirigée par Christian Harbulot, a depuis été rachetée par le groupe espagnol Grupo Planeta, spécialisé dans l’édition et la communication. Le groupe s’est installé au Maroc en 2017 et accueille déjà des élèves au sein d’un campus à Rabat réunissant ses deux écoles : Ostelea, une école spécialisée dans la formation de manager pour les secteurs du tourisme et l’hôtellerie et l’École supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA).