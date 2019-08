Melilla : Une Marocaine arrêtée, soupçonnée d'avoir abandonné ses deux enfants mineurs

La police espagnole a arrêté à Melilla une femme d'origine marocaine, âgée de 39 ans, qui serait l'auteure présumé du crime «de violation des obligations familiales».

Selon l’agence Europa Press, qui a rapporté l’information mardi, la Marocaine aurait «prétendument abandonné deux enfants de six et seize ans à proximité du quartier général de la police locale, qui auraient apparemment été admis dans un centre pour mineurs étrangers non accompagnés (MENA)».

Un porte-parole de la police a rapporté que l’événement s’est produit le 2 août, lorsque des agents chargés des dossiers des mineurs (Grumen) ont été saisis à proximité du siège de la police pour faire face à cette situation.

Après les efforts déployés par les agents, ils ont pu localiser la mère, qui a déclaré n’avoir «ni moyens ni ressources financières» pour s’occuper de ses enfants. Les agents ont ainsi procédé à son arrestation.

Le porte-parole de la police a également dénoncé une «pratique courante» et a rappelé que le fait d’abandonner un enfant constitue une infraction pénale dont les auteurs sont arrêtés et traduits en justice.