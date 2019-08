La politique migratoire de l'Italie se durcit avec l'adoption d'un décret anti-migrants

L’Italie a adopté un décret anti-migrants, qui vise directement les migrants et ceux qui leur viennent en aide, indique Le Monde. Alors que de nouveaux navires de secours ont repris leurs opérations ces dernières semaines pour aller sauver des migrants de la noyade, le texte permet d’intercepter préventivement une embarcation de sauvetage et d’infliger jusqu’à dix ans de prison en cas de résistance.

Il comprend également des amendes particulièrement élevées : selon ce nouveau décret, les organisations humanitaires de sauvetage sont désormais passibles de 150 000 euros à 1 million d’euros de pénalité et leurs bateaux pourront être placés sous séquestre.

Le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini a remercié les Italiens et «la Vierge Marie», se félicitant que les forces de l’ordre aient désormais des pouvoirs élargis pour «plus de contrôles aux frontières et plus d’hommes pour arrêter les mafieux». Il est pourtant très peu question de lutte contre la mafia dans le décret.

De son côté, Don Luigi Ciotti, le président de Libera, l’une des principales associations italiennes de lutte contre la mafia, a d’ailleurs dénoncé «un choix politique indigne», déplorant que le «degré d’humanité» de l’Italie se soit autant dégradé.