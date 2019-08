Royaume-Uni : Le chef de la lutte antiterroriste parle des musulmans et de l'intégration

Les Britanniques de confession musulmane ne devraient pas être contraints de «s’intégrer», a déclaré le plus haut responsable du Royaume-Uni dans la lutte contre le terrorisme, en appelant à une meilleure compréhension des communautés marginalisées, indique The Telegraph.

Lors de son premier entretien depuis sa prise de fonctions l’an dernier, accordé au Guardian, le chef de la lutte contre le terrorisme, Neil Basu a déclaré que, «dans une société réussie et intégrée, les gens devraient être libres de pratiquer leur religion et leur culture ouvertement plutôt que de se cacher». Il a ainsi défendu les droits des conservateurs religieux de toutes les confessions : «L’intégration implique qu’il faille se cacher pour pratiquer sa foi. Nous ne devrions pas être une société qui accepte cela.»

Et d’ajouter : «Vous devriez pouvoir pratiquer votre religion sans en subir quelque condamnation. Mon avis, c’est donc de ne pas nuire. Et peu importe que vous soyez islamiste conservateur, chrétien conservateur, hindou conservateur, sikh conservateur. Vous devriez pouvoir pratiquer votre culture ou votre religion ouvertement tout en acceptant les autres et que les autres vous acceptent. C’est cela une société socialement inclusive.»