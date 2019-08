Opération Marhaba : 567 932 MRE ont regagné le Maroc par le port Tanger Med

L’opération Marhaba lancée le 05 juin 2019 se déroule dans de bonnes conditions, grâce à l’implication de tous les acteurs concernés par l’opération notamment les autorités locales, la DGSN, la Douane, le contrôle sanitaire aux frontières, la gendarmerie et l’autorité locale, avec la coordination de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. C’est ce qu’indique l’autorité portuaire de Tanger Med, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, depuis le début de l'opération Marhaba et jusqu’au 5 août dernier, 567 932 passagers ont regagné le Maroc par le port Tanger Med ainsi que 159 110 Véhicules.

Un pic a été enregistré le weekend du 3 au 4 août correspondant à une arrivée de 61 197 passagers et 15 601 véhicules, poursuit le communiqué.

Celui-ci informe que le dispositif de la phase retour sera déployé lors des prochains jours. «L’autorité portuaire invite les voyageurs à consulter les prévisions de trafic disponibles sur le site web et l’application mobile, et d’éviter les périodes à forte affluence, afin de voyager dans les meilleures conditions de confort et de sérénité.

En effet, pour l’opération de départ, les flux resteront faibles entre le 1er juillet et le 12 août (moins de 3 000 véhicules et 10 000 passagers), pour repartir à la hausse avec environ 5 000 véhicules et 18 000 passagers entre le 13 et le 18 août, soit juste après l'Aïd El Kébir, célébré au Maroc ce lundi 12 août.

Au-delà de cette date, et jusqu’au 1er septembre, les flux devraient s'intensifier (+5 000 véhicule et 18 000 passagers par jour), pour revenir à moins de 5 000 véhicules du 2 au 15 septembre, a indiqué auparavant le Port Tanger Med Passagers.