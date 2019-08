Maroc : L’Olympique de Marseille mettra en place une école de football

Des écoles de football mises en place par le club français de l’Olympique de Marseille verront le jour au Maroc et en Algérie prochainement, selon des informations du journal Le Monde, également relayées par Medias24. L’annonce a été faite mercredi dernier par l’OM, dans le cadre de l’annonce de l'ouverture d’une première école à Tunis, le 7 septembre prochain.

Baptisée OM School Tunis, celle-ci est la première école du genre mise en place par l’OM à l’étranger. «La priorité pour nous, c’est l’Afrique», expliquent les responsables du club auprès du journal Le Monde. «Nous lançons le programme international ici, en Tunisie. Dans quelques semaines, ce sera en Algérie et après au Maroc», ajoutent-ils.

Ces écoles sont destinées aux enfants de 5 à 16 ans pour un entrainement physique et psychique avec une fréquence de trois fois par semaine. En Tunisie, l’inscription est fixée à 235 euros par trimestre. Pour l’Olympique de Marseille, l’idée «n’est pas de créer des professionnels, mais de former des personnes», notamment à travers un entrainement qui porte un grand intérêt aux aspects pédagogique et éducatif du football.