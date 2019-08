Ceuta : Deux Marocains arrêtés pour avoir introduit illégalement deux Algériens sur des jets ski

Le Service maritime de la Garde civile et le Groupe spécial des activités sous-marines (GEAS) ont avorté mardi une tentative d'immigration irrégulière lors de laquelle deux jets ski ont été utilisés.

Ils ont ainsi arrêté deux Marocains qui se sont rendus à Ceuta en jet ski avec deux immigrés algériens qui tentaient de regagner le Maroc.

Selon les médias espagnols locaux La Verdad de Ceuta et Ceuta al Día, les deux Marocains ont laissé les deux migrants en début d'après-midi à quelques mètres de la rive de la plage de la Potabilizadora.

L’opération a été signalée vers 13h00 lorsque le service maritime a intercepté deux jet skis en train de pénétrer dans les eaux espagnoles à grande vitesse, occupés chacun par deux personnes.

Une poursuite a été immédiatement lancée et les officiers de la côte ont été prévenus. Au cours de l’intervention, les jet skis se sont dirigés vers la plage de la Potabilizadora, où ils ont abandonné les deux personnes. Celles-ci, de nationalité algérienne, ont été secourues par les garde-côtes et suivis par la Croix-Rouge, qui a fourni des vêtements secs et des soins de santé.

Entre-temps, les agents des services maritimes et de la GEAS ont intercepté les deux jet skis, arrêté leurs deux conducteurs, réquisitionné les jet skis et transféré les détenus vers les unités de la Garde civile. Ils seront présentés devant le tribunal ce mercredi.

Les deux migrants de nationalité algérienne ont été, quant à eux, transférés aux unités de la police nationale puis au Centre de séjour temporaire pour les immigrants (CETI) de Ceuta.