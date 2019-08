Maroc : 1% de la superficie des cactus à Guelmim touché par la cochenille

1% de la superficie totale de culture du cactus (figuier de barbarie) dans la région de Guelmim, estimée à 90 000 hectares, est touché par la cochenille, a assuré lundi à Sidi Ifni une responsable de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Khadija Ouardi, coordonnatrice nationale du programme de lutte contre la cochenille du cactus, a indiqué que la lutte contre ce parasite, qui a vu son apparition la première fois dans la région de Guelmim-Oued Noun en juillet 2018, et précisément dans la commune de Sbouya dans la province de Sidi Ifni, a été menée par les intervenants concernés.

Intervenant dans le cadre de la 6e édition du Festival du cactus, tenue du 3 au 7 août la responsable a fait savoir que l’ONSSA a eu recours notamment au traitement phytosanitaire, invitant les partenaires à se mobiliser contre le phénomène et à faire associer les organisations professionnelles, à l'image de l’expérience dans la province des Rhamna.

Elle a rappelé dans ce cadre le programme d’urgence pour la lutte contre la cochenille du cactus qui s’articule autour de trois axes, en particulier le traitement phytosanitaire et la destruction des plantes contaminées. De son côté, Mohamed El Fayed, chercheur à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, a mis l’accent sur l’importance de la culture du cactus et des autres produits du terroir, soulignant la nécessité de valoriser cette culture et de sensibiliser les citoyens à leurs apports nutritionnels et énergétiques.

Le Festival du cactus est par le Conseil provincial et le conseil communal de Sidi Ifni, en partenariat avec la province de Sidi Ifni, l’association Ifni Moubadarates et les organisations de la société civile, à l’occasion du 20e anniversaire de la Fête du trône.