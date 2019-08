Maroc - Italie : Matteo Salvini dit ne pas se souvenir d’un lobbyiste appelé Mohamed Khabbachi

Une semaine après les révélations du média italien Il Fatto Quotidiano sur un supposé pot-de-vin versé à son bras-droit Gianluca Savoini par des responsables marocains pour soutenir son parti d’extrême-droite, le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini nie tout en bloc.

Se retrouvant face à un journaliste du quotidien, lundi, le numéro deux de l’exécutif italien et chef de la Ligue a retourné la question à ce sujet. «150 000 euros pour Savoini ? Si cela est vrai, cela n’a bénéficié ni à mon mandat de ministre, ni à la Lega», a-t-il indiqué en répondant au média. Il a ajouté en outre ne pas de souvenir de lobbyiste marocain du nom de Mohamed Khabbachi.

La question soulevée par un élu lors d'une séance au Sénat italien a été esquivée par Matteo Salvini, passant sous silence l’éventuel soutien de responsables marocains à son parti et les raisons non-officielles l’ayant poussé à les rencontrer. «Je suis allé au Maroc pour rencontrer des ministres et des gouverneurs, au sujet d’affaires et en tant que pays mais non pas pour des objectifs personnels», affirme-t-il, précisant s'être vu offert «un dîner, tout au plus».

Selon Il Fatto Quotidiano, Savoini, qui fait désormais l’objet d’une enquête pour corruption sur fond de soupçons de soutiens russes, se serait entretenu en 2016 avec Mohamed Khabbachi, présenté comme un lobbyiste du cabinet royal à l’échelle européenne, entre autres personnalités politiques marocaines.

Le site soutient que Savoini aurait reçu de la part du Marocain «150 000 euros en espèces» en appui à la Ligue. Niant en bloc, Mohamed Khabbachi compte ester en justice. De leurs côtés, des membres de l'entourage de Savoini ont souhaité afficher leurs distances. Avant cela, Gianluca Savoini a fait partie d’une délégation italienne conduite au Maroc par Salvini, officiellement pour négocier des possibilité de renforcer l’investissement entre les deux pays.