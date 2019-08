Pèlerinage juif au Maroc #10 : David Benyamin, Lalla Kherwi’a et la synagogue de Béni Mellal

Comme la majorité des saints juifs au Maroc, peu d’informations existent sur Rabbi David Benyamin. Pourtant, le saint juif inhumé dans une pièce d’une synagogue à Béni Mellal est même «considéré comme un descendant de Benjamin, fils du patriarche Jacob», selon la plateforme Jewish Moroccan Archive. Pour ceux qui ont du mal à l’identifier, Jacob est un personnage de la Bible et du Coran. Si la Bible le connaît également sous le nom d’Israël, il est appelé Yaacoub dans le Saint coran.

Nous ne savons pas grand-chose sur son lieu de naissance ou les raisons pour laquelle il s’est retrouvé au Maroc. Mais il vivait visiblement au sein d’une petite communauté à Béni Mellal, ce qui avait nécessité la construction d'une synagogue pour accueillir les fidèles.

Le site Diarna revient, quant à lui, brièvement sur l'histoire de Rabbi David Benyamin. «Partageant un complexe familial à Beni Mellal avec une petite et humble synagogue, la tombe de David Ben-Yamin repose dans une pièce tout aussi simple», indique-t-on. Il était un saint juif à qui plusieurs miracles ont été attribués. Mais il était aussi vénéré par la communauté musulmane. Ainsi, la plateforme raconte comment les musulmans surnommaient David Benyamin «Sidi Kherwi’a», l’associant à sa femme, Lalla Kherwi’a.

Un saint guérisseur des maladies

«Dans ce sanctuaire, comme dans beaucoup d'autres au Maroc, les membres de la communauté musulmane se rendaient au tombeau et recevaient de la nourriture et de l'argent de la part de la population juive. Pendant un certain temps, même les gardes du sanctuaire David Ben-Yamin étaient des adeptes de l'islam», note la plateforme.

La synagogue est située à Béni Mellal. / Ph. Rabbimap

De son côté, Issachar Ben-Ami rapporte dans son ouvrage «Saint Veneration Among the Jews in Morocco» (Editions Wayne State University Press, 1998) comment David Benyamin est l'un des couples de saints, avec sa femme Lalla Kherwi'a, qui est aussi enterrée près de lui.

L’écrivain rapporte aussi le témoignage d’une femme qui a rapporté avoir passé la nuit dans la synagogue, sa fille étant malade. «J'étais mortellement malade vers l'âge de vingt-six ans. Je ne pouvais pas manger et je vomissais tout le temps», raconte sa fille.

La mère aurait ainsi décidé de «l'emmener dormir sur la [tombe du] saint R. David Benyamin». «Le soir, le saint est venu en rêve auprès de ma mère et lui a dit : Ton remède est chez le père de ton beau-fils. C'est là que se trouve son traitement !», raconte la femme, dont le récit est rapporté par l’écrivain. La maman aurait ensuite suivi les conseils du «père du beau-fils» avant que la fille guérisse complètement. «Je me suis bien comporté et depuis lors, je n’ai eu aucun problème», ajoute-t-elle.

La tombe de Rabbi David Benyamin. / Ph. Rabbimap

Un récit qui confirme que Rabbi David Benyamin était visité par la population locale qui croyait qu’il guérissait les maladies. Issachar Ben-Ami précise aussi que, comme plusieurs saints juifs au Maroc, la hillulah de Rabbi David Benyamin, alias Sidi Kherwi’a pour les musulmans est célébrée à Lag Baomer, la fête juive d’institution rabbinique qui a été célébrée cette année entre le 22 et le 23 mai.