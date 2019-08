Maroc : Un groupe scolaire fait sa publicité en vandalisant une toile murale

Mauvais début pour le lancement de l’école Elbilia à Rabat. En effet, le groupe scolaire a pensé à l’affichage de rue pour préparer sa première rentrée scolaire à Rabat. Mais sa publicité s’est faite au détriment d’une œuvre murale d’un artiste polonais ayant participé au Festival Jidar de street-art.

Ainsi, l’école a accroché son annonce de lancement des inscriptions sur ladite fresque, qui s’est retrouvée défigurée avant que l’image ne circule sur Internet, poussant le groupe à décoller son annonce. C’est ce qu’explique à Yabiladi ce mercredi Salah Mellouli, directeur artistique du festival, qui s’est dit choqué par une telle démarche.

«Nous travaillons avec la Ville de Rabat pour assurer que les fresques murales ne soient pas polluées par la publicité ; je pense que cette affiche a donc été accrochée sans autorisation, ce qui explique d’ailleurs qu’elle aurait été ensuite retirée», nous explique Salah Mellouli. Il affirme ne pas comprendre ce qui s’est passé, «c’est pour la première fois que cela nous arrive».

Cette regrettable incident illustre bien «la problématique de la publicité qui envahit l’espace public et rend la pollution visuelle encore plus violente», soutient le directeur artistique de Jidar. Il regrette qu’à cause de cela, «les organisateurs de festivals de street-art ont de plus en plus de mal à trouver des murs libres pour inviter des artistes à y réaliser des œuvres qui vont rester».

«Cela dit, je voudrais bien entendre l’école Elbilia là-dessus et savoir ce que ses administrateurs en pensent, car cela mérite explications», nous confie-t-il. Contactée par Yabiladi justement pour commenter les faits, l’école n’a pas donné suite à nos sollicitations téléphoniques.