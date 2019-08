Des Algériens lancent un appel pour asseoir des relations avec le Maroc

En Algérie, les voix appelant à l’ouverture des frontières avec le Maroc ou la normalisation des relations avec le royaume vont crescendo. Après les informations sur la consultation lancée par des «autorités souveraines» algériennes, plus de 70 intellectuels algériens de différents horizons ont signé un appel, qui circule depuis dimanche dernier.

«Nous, soussignés, citoyens algériens, en tant qu'individus et en tant qu'associations, ayant foi en ces changements positifs qui ont touché les esprits et les volontés des citoyens, grâce à ce mouvement contestataire populaire du 22 février, ayant en outre mis en exergue l'essence pacifique de ce peuple qui a émerveillé le monde», lit-on dans l’appel.

Celui-ci rappelle que «la paix est une revendication légitime tout en étant aussi le slogan des grands peuples dont font partie les deux peuples frères algériens et marocains qui n'ont jamais lâché prise de ce cordon de paix et d'amour qui les unit». Dénonçant des «vicissitudes nourries par les semeurs de haine cherchant à le briser», les signataires expliquent avoir avons décidé de lancer cet appel «pour que les responsables de notre pays ait l'honneur d'asseoir une relation bilatérale entre l'Algérie et le Maroc, ouverte sur la coopération créatrice».