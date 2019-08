Culture amazighe : Dix huit ans après le discours royal d’Ajdir, l’IRCAM vit ses derniers jours

Le 26 juillet, la Chambre des représentants a adopté en deuxième lecture le projet de loi organique n°04.16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine (CNLCM).

Cette approbation met un terme à un long processus ponctué de quelques séquences de «débats» et d’une longue période de blocage. Le texte a été élaboré dans la précipitation, alors que le gouvernement Benkirane II arrivait au terme de son mandat. A une semaine des législatives du 7 octobre 2016, le projet avait été déposé à la Chambre basse le 30 septembre.

Une fois publiée au Bulletin officiel, probablement dans les jours à venir, la loi 04-16 devrait sonner le glas pour l’Institut royal de la culture amazighe. L’IRCAM, actuellement une instance indépendante financièrement et administrativement, est appelée à devenir une annexe dans l’organigramme du CNLCM.

Le gouvernement a refusé tous les amendements pour sauver l’IRCAM de la dissolution

Bien que l’article 13 de la loi 04-16 parle d'une «réorganisation» de l’IRACM conformément au nouveau cadre légal, le Conseil mettra la main, sans avoir à dépenser de fonds, sur tous les biens immobiliers, financiers et culturels de l’Institut royal, précise l’article 50. Par ailleurs, l’ensemble des ressources humaines de l'Institut sera intégré au Conseil, comme le souligne l’article 49. L’entrée en vigueur de la loi 04-16 abroge automatiquement le Dahir n°1-1-299, publié le 17 octobre 2001, portant création de l’IRCAM, annonce l’article 51.

«Il n'y a eu quasiment pas eu de débat sur cette loi organique. Presque tous les amendements présentés par les groupes parlementaires ont été rejetés par le gouvernement», nous confie Abdelatif Ouammou, conseiller du groupement PPS à la Chambre haute.

«C’est une vision d’un Maroc arabe et musulman qui a pris le dessus alors que le Maroc appartient à la fois aux arabes, aux amazighs et à d’autres composantes de notre société et de notre Histoire.»