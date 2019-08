Pays-Bas : Des excuses après l’interdiction à une femme en niqab d'accès au parc

Aux Pays-Bas, l’heure est à la confusion après l’entrée en vigueur, la semaine dernière, d’une loi interdisant le port de la burqa et du niqab dans les espaces des services publics. Ainsi, l’organisation Meld Islamophobia a rapporté dimanche qu’une femme portant un niqab, accompagnée d’une cousine à elle et des enfants, a été interdite d’entrer dans un terrain de jeu à Nimègue, près de la frontière allemande.

«Vous devez enlever votre niqab ou quitter les lieux», lui a alors signifié le gardien du terrain de jeu de Leemkuil. Sa cousine a alors appelé elle-même la police. Celle-ci a indiqué, toujours selon Meld Islamophobia, que «les propos du [gardien] sont corrects».

Mais la police se srait trompée. Dimanche même, la municipalité de Nimègue a déclaré sur Twitter que «des consultations avec la police ont montré que l'interdiction de la burqa ne s'applique pas aux terrains de jeux». «La municipalité a présenté ses excuses à la dame pour le malentendu», poursuit-on de même source.

Vanmiddag ontstond in de Leemkuil discussie over het al dan niet toestaan van een mevrouw in niqaab. Overleg met de politie leerde dat het ‘boerkaverbod’ niet geldt voor een speeltuin. De gemeente bood de mevrouw excuses aan voor het misverstand.