Espagne : Démantèlement d’un réseau qui vendait de faux contrats de travail aux Marocains

Un réseau spécialisé dans la vente de contrats de travail et une garantie de sécurité sociale fictive pour faire venir des familles entières du Maroc a été démantelé à Grenade par la police nationale, qui a arrêté trois hommes et une femme, selon des informations du site local ABC Sevilla, rapportées lundi.

La police indique que l’enquête a commencé fin 2018, lorsqu’elle a repéré, à Grenade, un bureau recevant un taux très élevé de demandes d’embauche de la part de ressortissants maghrébins, auprès d’entreprises agricole appartenant à la même famille dans un village de la région de Marquesado.

ABC Sevilla explique que les premières étapes de l’enquête ont montré que les entrepreneurs, un père et son fils, travaillaient sur leurs propres terres et fournissaient des services à des tiers, sans engager réellement de travailleurs étrangers marocains. Aussi, ils entretenaient des relations étroites avec un cabinet d’avocats à Grenade.

Dans les premiers jours de juin, une action de la police nationale, de l’inspection du travail et de la sécurité sociale dans des exploitations agricoles et dans une maison a permis de découvrir que plus de 20 citoyens marocains auraient obtenu illégalement un titre de séjour par le biais des prévenus.

Les faux employeurs, qui ont été arrêtés, ont facturé un montant allant de 5 000 à 8 000 euros aux parents de chaque étranger qu’ils auraient embauché, dans le cadre d’un supposé regroupement familial. Au moins 22 fichiers sont en cours de traitement par la police.