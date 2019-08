Remaniement ministériel : Le MP appelle à une réunion urgente de la majorité

Le bureau politique du Mouvement populaire (MP) se prononce pour une réunion urgente des chefs des six partis de la majorité gouvernementale «en vue de prendre les dispositions nécessaires» en cas de remaniement ministériel.

Cet appel intervient une semaine après le discours du trône du roi Mohammed VI du 29 juillet, dans lequel il a invité le chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, à injecter du sang neuf dans les rangs de l’exécutif à la rentrée prochaine.

Le MP est représenté au gouvernement par Said Amzazi à la tête du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Mohamed Laâraj à la Culture et la communication, Fatima El Kihel, secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat et Mohamed El Gharass, secrétaire d’Etat chargé de la Formation professionnelle.

Contrairement au PJD, le MP est favorable à une ouverture sur les technocrates.