Grève des étudiants en médecine : Amzazi annonce des dates d’examens de rattrapage

Alors que la Commission nationale des étudiants en médecine au Maroc (CNEMM) a indiqué, il y a quelques jours, qu’elle continuera à boycotter les stages, les cours et les examens, le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vient d’annoncer les dates des examens de la session de rattrapage.

Un communiqué du département, relayé par l’agence MAP, indique dimanche que ces examens pour les étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire se dérouleront du 4 au 30 septembre prochain. Il précise que ces examens auront lieu selon le calendrier établi et affiché par les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

L’occasion pour le département de Said Amzazi d’appeler les étudiants à rejoindre leur établissement pour passer cette session, en précisant que les facultés concernées ont pris toutes les dispositions nécessaires afin que ces examens puissent se dérouler dans des meilleures conditions.

La CNEMM a appelé, le 16 juillet dernier déjà, le gouvernement à proposer des solutions qui répondent aux revendications des étudiants, pour que le travail au sein du comité composé des représentants des autorités et ceux des étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions loin de la congestion. Jugeant que les réactions de l’exécutif ne conduise pas ç un déblocage, la commission compte investir les rues en organisant une marche nationale le 1er septembre prochain.