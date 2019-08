Maroc : Nizar Baraka surfe sur la bataille de Oued Al Makhazin pour les législatives de 2021

Nizar Baraka prépare doucement sa candidature aux législatives de 2021 à la circonscription de Larache. Dans un meeting organisé dimanche 4 août à l’occasion du 441e anniversaire de la bataille de Oued Al Makhazin, qui a eu lieu dans la commune de Souaken, le secrétaire général de l’Istiqlal s’est fait l’avocat de la région.

Il a appelé le gouvernement El Othmani à accorder une attention particulière à ce haut lieu de l’histoire du Maroc. La région «n'a pas bénéficié des retombées du développement, de la croissance économique et sociale et du rayonnement culturel et historique», a noté Baraka comme le rapporte le site officiel de la Balance.

Lors de ce meeting, Baraka était accompagné notamment par son oncle Abdelouahed El Fassi, le fils du fondateur du parti. Après son intervention, il a pris un bain de foule et des photos souvenirs avec des habitants de Souaken.

La circonscription de Larache avait en effet permis à Abbas El Fassi de remporter, in extremis, son siège de député aux législatives de 2007 et de présider ensuite le gouvernement. Nizar Baraka, qui ne s’est jamais présenté à une élection, compte y tenter sa chance en 2021.