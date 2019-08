Maroc : Expatriés ou immigrés ? Vive polémique sur Facebook

Un simple changement de dénomination et une tempête de commentaires a agité un groupe Facebook rassemblant des expatriés à Casablanca. Vendredi, le groupe Facebook «Expats à Casablanca», qui se définit comme étant «destiné aux échanges de bons plans à Casablanca, aux questions de vie courante, à organiser des rencontres et des soirées et tout ce qui peut améliorer la vie des Expats de Casablanca», a changé de nom. Il devient «Immigrés à Casablanca».

Toutefois, ce simple changement, voulu comme une expérience par ses administrateurs, n’a pas été du goût d’une partie des membres du groupe. Dès vendredi certains ont ironisé sur les raisons du changement du terme «Expats» faisant référence au terme «Expatriés» par «immigrés».

Le débat bat son plein lorsqu’un certain Fahed explique ce changement : «Parce que la plupart des gens de ce groupe sont des immigrés».

«Non. Si tu es Français et que tu es au Maroc, tu es un expatrié», lui répond ainsi une dame, vraisemblablement française et qui, face aux réactions des certains membres du groupe, glisse un «ce n'est pas moi qui le dit». Elle explique qu’«un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France». «La différence est là», précise-t-elle avant d’affirmer aussi savoir «un peu de quoi [elle] parle».

Face aux réactions que ses réponses ont suscité, la dame va même jusqu’à accuser ceux qui la critiquent de «monter sur [leur] grands chevaux» et d’être «méchants». Mais ce ne sont pas que les étrangers au Maroc qui réfutent le terme «immigrés» pour qualifier les occidentaux installés en pays étranger, curieusement des Marocains font également la distinction.

Une expérience qui étonne

D’autres Marocains voulant calmer les esprits, ont tenter de proposer un nom plus neutre et rassembleur pour le groupe Facebook.

Alors que d’autres n’ont pas hésité à pointer du doigt une «volonté» des administrateurs du groupe pour «faire de la provocation» et «insulter les étrangers qui viennent au Maroc».

Les tenants de l’égalité pour tous les immigrés suggèrent d'exclure les mécontents ou leur proposer de quitter le groupe, voyant dans leur dénégation du statut d’immigré (jugé trop péjoratif pour certain) des relents racistes et néocolonialistes.

Sur Twitter, Xavier Sanchez Simoncini, directeur d’un restaurant à Casablanca, qualifie le changement d’appellation d’«expérience», tout en partageant d’autres réactions des membres dudit groupe Facebook.

Il explique aussi qu’il y a «autant de mécontent du côté Français ici, que de Marocains du Maroc». Il précise toutefois que la majorité des membres «comprennent et sont cools».

Pour rappel, l’Académie française définit un expatrié comme une «personne qui, spontanément ou sous la contrainte, a quitté sa patrie». Un mot, réservé généralement aux Français qui s’établissent à l’étranger alors même qu’il s’agit d’un synonyme d’immigré.