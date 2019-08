Italie : Des Marocains arrêtés dans le démantèlement d'un réseau criminel à Rivergaro

Les carabiniers de Rivergaro (région Émilie-Romagne) en Italie ont annoncé hier le démantèlement de trois réseaux criminels impliqués dans le trafic de drogue dans la ville et dans la province.

Selon le média italien Il Piacenza, des ordonnances de détention provisoire ont été émises par le juge d’instruction à l’encontre de plusieurs membres de ces réseaux, dont des Egyptiens, des Marocains, des Italiens et des réfugiés gambiens.



L’opération, baptisée Giardini, a été menée après huit mois d’enquêtes. Les Egyptiens et les Marocains faisaient notamment partie du premier groupe qui déplaçait de la drogue, du hachisch mais aussi de la marijuana, de la cocaïne et de l'héroïne. Les produits sont ensuite vendus en gros et au détail aux deux groupes. Des mineurs auraient également été utilisés pour ces opérations de transport.

Le média ne précise toutefois pas le nombre de Marocains arrêtés dans le cadre de cette opération.