Environnement : Des Marocains veulent planter 50 millions d’arbres en une journée

La journée nationale de l’environnement, qui sera consacrée à la plantation de 50 millions d’arbres, est une «jeune idée» qui ne cesse de mûrir, attirant de jour en jour l’attention de différents intervenants, a affirmé l’initiateur de ce projet, Jamal Berraoui.

Au début, l'instauration de cette journée sur tout le territoire national n’était qu’une simple idée, a-t-il indiqué à la MAP, précisant qu’un nombre important d’intervenants l'ont adoptée, ce qui va devenir un projet bien programmé, grâce au lancement d’un Hashtag baptisé #50millions_d_arbres.

«Il y a beaucoup de personnes, d’associations et d’entreprises (publiques et privées) qui y ont adhéré et qui se sont montrées prêtes à y prendre part», s’est-il félicité.

Concernant les outils qui vont être mis en place pour remporter le défi, Jamal Berraoui a indiqué que cette initiative devrait compter sur le soutien des autorités locales, qui doivent définir les lieux pour planter les arbres, des établissements publics et des citoyens qui doivent se mobiliser et donner de leur temps pour apporter appui à ce projet.

Un appel sera lancé prochainement au ministère de l’Intérieur pour solliciter les collectivités locales.

La préservation de l’environnement et la protection de la nature sont des responsabilités communes et non pas des «questions politiques», a-t-il souligné, indiquant que la réussite de ce projet dépend de tous les acteurs sans la moindre exception.

Interrogé sur la date prévue pour organiser cette journée qui n'est pas comme les autres, Jamal Berraoui a proposé un jour férié, notamment le 18 novembre, date de la Fête de l’indépendance.