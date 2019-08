Enseignement : Le projet de loi-cadre adopté par la Chambre des conseillers

Saad-Eddine El Othmani et Saïd Amzazi au Parlement / DR

Comme prévu, la plénière de la Chambre des conseillers a adopté vendredi soir le projet de loi-cadre n°51-17 portant sur la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique par 42 voix en faveur, 3 contre de la CDT et 9 abstentions (7 de l’Istiqlal et 2 du PJD).

La séance a connu la présentation d'amendements du groupement de la Confédération Démocratique du Travail. Les conseillers de la centrale syndicale ont notamment exigé que le projet de loi-cadre oblige les ministres d’inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. Une proposition immédiatement rejetée par le ministre de l’Education nationale, Said Amzazi.

Avec ce vote, le projet de loi-cadre devrait retourner à la Chambre des représentants, lors du début de la session d'automne ou à l'occasion d'une session extraordinaire, pour une deuxième lecture purement formelle.