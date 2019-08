Israël : Mohammed, prénom le plus populaire en 2018

Mohammed est resté le prénom le plus populaire en 2018 en Israël, selon les chiffres publiés mardi par le Bureau central des statistiques, relayé par The Times of Israel.

Selon la liste, publiée chaque année et qui retrace la popularité de divers noms appartenant à différents groupes ethniques, 2 646 garçons ont été baptisés du nom du prophète musulman, tandis que le prénom masculin le plus populaire chez les juifs était David, à hauteur de 1 447.

Le deuxième nom le plus populaire pour les garçons juifs était Ariel (1 323), suivi de Noam. Enfin, les deuxième et troisième prénoms de garçons musulmans les plus populaires étaient Ahmed et Adam.