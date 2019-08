Facebook contre des attaques provenant de pays arabes et visant le Maroc

Le réseau social a annoncé jeudi avoir supprimé plusieurs pages, groupes et comptes impliqués dans un «comportement inauthentique coordonné» sur Facebook et Instagram.

«Nous avons trouvé deux opérations distinctes : l’une aux Émirats arabes unis et en Égypte, et l’autre en Arabie saoudite. Les deux campagnes que nous avons supprimées étaient sans lien, mais les deux ont créé des réseaux de comptes pour induire en erreur les autres sur qui ils étaient et ce qu'ils faisaient», indique Facebook.

Celui-ci précise que ses informations et ses conclusions ont été partagées «avec les forces de l'ordre, les partenaires de l'industrie et les décideurs» des pays concernés.

Dans le détail, Facebook a supprimé 259 comptes, 102 pages, cinq groupes, quatre événements et 17 comptes Instagram suite à un «comportement inauthentique coordonné originaire des Emirats arabes unis et de l'Égypte et visant plusieurs pays», dont le Maroc.

Des attaques venant d’Egypte, EAU et Arabie saoudite

«Les personnes à l'origine de ce réseau ont utilisé des comptes (…) pour diffuser du contenu, commenter dans des groupes et augmenter artificiellement leur engagement.Ils ont également imité des personnalités publiques et géré des pages - dont certaines ont changé de nom et d'administrateur - se faisant passer pour des agences de presse locales dans des pays ciblés et faisant la promotion de contenus concernant les Émirats arabes unis.» Facebook

Ces pages ont été suivies par plus de 13,7 millions de comptes et ont dépensé 167 000 dollars en publicités Facebook payées principalement en dollars américains et en dirhams émiratis.

Quant à l’autre réseau, il opérait depuis l’Arabie saoudite via 217 comptes Facebook, 144 pages, cinq groupes et 31 comptes Instagram. «Environ 1,4 million de comptes ont suivi une ou plusieurs de ces pages, environ 26 000 comptes ont rejoint au moins un de ces groupes et environ 145 000 personnes ont suivi un ou plusieurs de ces comptes Instagram», poursuit Facebook, qui évoque 108 000 dollars consacrés par ces comptes aux publicités Facebook et Instagram payées en riyal saoudien et en dollars américains.