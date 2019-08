Le Maroc achète 24 hélicoptères Apache des Etats-Unis

L’administration américaine a approuvé la vente de 24 hélicoptères américains de type Apache à l’armée de l’air marocaine, pour le prix de 1,5 milliard de dollars, selon le site de l'Administration du commerce international, relevant du Département du commerce des États-Unis.

La même source indique que le budget de la défense marocaine devrait atteindre 3,9 milliards de dollars d’ici 2022, notant que les principaux fournisseurs d’armes au Maroc sont les Etats-Unis, la France et l’Espagne.

Au total, les dépenses militaires du Maroc ont atteint près de 48 milliards de dollars entre 2005 et 2015. Au cours de la dernière décennie, le pays a également renforcé ses forces navales et fourni à son armée des véhicules sophistiqués, selon cette administration américaine. En outre, le royaume a acheté 25 nouveaux F-16 cette année et a lancé une réforme de son parc actuel, pour un budget de 4,8 milliards de dollars.

L’année dernière, le Maroc s’est approvisionné en 222 grands chars de combat, tous achetés des Etats-Unis, y compris des chars Abrams. Il a également signé, cette année un contrat avec le pays de l’Oncle Sam pour un support technique destiné à ces véhicules militaires.