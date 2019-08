Espagne : Youssef En-Nesyri en colère contre son club CD Leganés

L'attaquant marocain Youssef En-Nesyri a critiqué son club Deportivo Leganés pour «l’intérêt excessif pour l'argent» après avoir rejeté une offre du Brighton & Hove Albion Football Club.

Le club de Premier League anglais aurait offert une indemnité d'environ 20 millions d'euros - la même valeur que la clause de libération du buteur, mais par des tranches séparées, rapportent les médias Football Espana et Marca.

«On a prétendu qu'Arsenal et le Real Betis s'intéressaient également à l'international marocain, mais le Deportivo Leganés a tenu fermement sur sa position de non-négociation» avec le club anglais, poursuit-on de mêmes sources.

«Lorsque le plus gros promet et accepte quelque chose avec vous et que le plus petit arrive et change la situation», a dénoncé En-Nesyri sur les réseaux sociaux, révélant ainsi son mécontentement de son actuel club. «C'est une affaire de famille. C'est triste de se sentir mal traité par des gens qui m'ont montré qu'ils se soucient trop de l'argent», a-t-il poursuivi.

Marca conclut que «l'avenir du joueur est toujours aussi prometteur, avec une sortie probable mais avec un renouvellement qui n’est pas non plus à exclure».

Pour rappel, En-Nesyri avait signé, en août 2018, un contrat de cinq ans avec CD Leganés.