Rabat : Des étudiants du Libéria «chassés» de leur ambassade par la police marocaine ?

Des étudiants du Liberia, établis au Maroc et sans bourses depuis plusieurs mois, ont manifesté mercredi de l'intérieur de leur ambassade à Rabat. / Ph. Liberianobserver

Des étudiants libériens boursiers établis au Maroc manifestent depuis quelques jours déjà, pour attirer l'attention des autorités de leur pays sur leur situation. Mercredi, ils ont choisi de manifester de l’intérieur de l’ambassade du Libéria à Rabat. Mais le lendemain, ils auraient été contraints de mettre fin à la manifestation après une intervention des forces de l’ordre marocaines, rapportent les médias Front Page Africa Online et Liberian Observer.

Le gouvernement libérien n’aurait pas envoyé de bourses à ses étudiants au cours des dix derniers mois. «Cela a rendu la vie difficile pour les étudiants, dont certains sont mineurs», poursuit le média. «Certains étudiants ne peuvent plus se permettre de payer leur hôtel ont été contraints de quitter. Se nourrir eux-mêmes, selon eux, devient maintenant un défi ; et quand ils tombent malades, ils n'ont aucun moyen de consulter un médecin», poursuit le média.

Mercredi, les étudiants se sont réunis devant l'ambassade du Libéria pour protester contre leur rétribution. Certains sont allés avec leurs effets personnels, y compris des matelas et des valises, en disant qu'ils avaient été jetés à la porte et qu'ils n'avaient nulle part où aller, car ils ne pouvaient plus payer leur loyer.

«Ils ont été forcés de mettre fin à leur rassemblement jeudi, après que la police marocaine eut pris d'assaut l'ambassade et les avait chassés de force», rapporte le média, citant le leader de ce mouvement. «Après que des étudiants affamés et délogés aient dormi à même le sol dans les locaux de l'ambassade (…), l'ambassadeur a finalement appelé la police nationale marocaine lui demandant de déloger de force les étudiants», a ajouté John Saylay Singbea.

Cinquante-deux des 84 étudiants lésés, boursiers du gouvernement du Libéria, ont participé à la manifestation. Ils ont brandi des pancartes, demandant au président George Weah d’intervenir.