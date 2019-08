Belgique : Vives critiques autour d’une vidéo sur la place des musulmans dans l’armée

«L’entretien inversé. En tant que musulman, peut-on travailler à la Défense ?» C’est ainsi que s’intitule une vidéo, publiée hier sur la page Facebook et le canal YouTube de la Défense, qui a fait réagir de nombreux internautes, ces derniers dénonçant la distinction que l’armée belge semble faire avec les autres religions, indique la RTBF.

Cette courte capsule fait partie d’une série de vidéos, lancée dans le cadre de la campagne de recrutement de la Défense. Ces vidéos entendent répondre à des questions régulièrement posées par les postulants à l’armée, du type «puis-je refuser une mission à l’étranger», «tous les postes de la Défense sont-ils ouverts aux femmes» ou encore «peut-on garder une vie sociale en travaillant à la Défense».

Le service de presse de l’armée n’a pas tardé à réagir face aux critiques négatives formulées à l’égard de cette vidéo. «Bien que la question ne fasse ici mention que de musulmans, le message que nous voulons faire passer est que chacun est le bienvenu à la Défense, quelle que soit sa religion», souligne le service presse de la Défense. Et d’ajouter que «le but n’est donc pas de s’adresser à une religion en particulier et que ces capsules ne visent pas un ou plusieurs groupes cibles spécifiques».

«Ce message s’inscrit dans notre politique de diversité, fondée sur la conviction que la diversité contribue au bon fonctionnement de la Défense et à l’exécution de nos missions et que chaque membre du personnel, quelles que soient ses spécificités, doit pouvoir s’épanouir et s’exprimer pleinement afin de contribuer à l’opérationnalité de la Défense», a encore tenu à préciser l’armée belge.