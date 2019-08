A Melilla, plus de 200 enfants marocains sans papiers ne peuvent pas aller à l’école

Les familles marocaines sans titre de résiden à Melilla se trouvent dans la contrainte de ne pas scolariser leurs petits. A l’approche de la rentrée scolaire, attendue le mois prochain, le quotidien El País indique que 243 enfants sont concernés, soit 1,2% des 19 300 écoliers en âge d’être inscrits dans les établissements publics de l’enclave.

«Ce sont des enfants de la ville, ils n’ont peut-être pas de documents, mais ce sont des raisons qui ne leur sont pas attribuables», explique José Palazón, fondateur de l’Association locale pour la défense des droits de l’enfant (Prodein). Parmi ces cas, des enfants nés à Melilla mais sans nationalité espagnole ou marocaine, en plus des mineurs marocains âgés de 3 à 16 ans.

Le journal espagnol explique que l’institution ibérique du Médiateur a demandé au gouvernement de résoudre ce problème d’«invisibilité administrative» à travers «des mesures permanentes», du moment que la Constitution reconnaît le droit à l’éducation de tous les enfants en Espagne, «quelle que soit la situation de leurs parents».

En attendant, l’inscription est rendue encore plus difficile, dénonce Prodein pour qui Ceuta et Melilla «sont les deux seules villes espagnoles où un titre de séjour est requis pour les parents qui veulent scolariser leurs enfants étrangers». Ces familles, majoritairement pauvres, vivent dans des quartiers insalubres sans titre de propriété ou de location de domicile, ce qui empêche la régularisation de leur situation administrative et donc l’inscription à l’école.

Pour donner «plus de marge» aux familles, indique El País, le gouvernement de Pedro Sánchez a proposé, en février dernier, une alternative, selon laquelle la carte de santé et une facture d’électricité des six derniers mois peut suffire pour inscrire les enfants dont les parents n’ont pas de titre de séjour légal.

Malgré cela, les «243 enfants ont été omis des listes provisoires d’admis et devront corriger le manque de documentation avant le 10 septembre prochain, date à laquelle les noms des écoliers définitivement inscrits seront publiés», conclut la même source.