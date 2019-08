Démantèlement d'une organisation criminelle active entre le Maroc et Ceuta

Des agents de la police nationale, en collaboration avec Europol, ont démantelé une organisation multi-criminelle qui avait notamment enlevé un membre d'un autre gang pour une dette non payée. Dix personnes ont été arrêtées à Ceuta et sept perquisitions ont permis la saisie de 4 700 euros, trois kilogrammes de haschisch, plus de 1 000 tablettes de «karkobi», diverses armes blanches et un pistolet, rapporte le média Qué!.

L'enquête a débuté en septembre 2018, après l'arrivée de plusieurs bateaux pneumatiques d'immigrants en situation irrégulière en provenance du Maroc sur la côte d'Algésiras. Après enquête, les agents de la police nationale ont compris qu'il s’agit d’une organisation criminelle composée de ressortissants espagnols et marocains établie à Ceuta, qui se livrait à la traite des êtres humains par deux voies.

Pour la première, le groupe de Ceuta, en contact avec un autre établi au Maroc, était chargé de recevoir et d’héberger des immigrés marocains en situation irrégulière dans les différentes propriétés mises à sa disposition. Il planifiait, organisait et effectuait des traversées irrégulières du Maroc à l’Espagne avec de gros navires pneumatiques, en coordination permanente avec une surveillance pour éviter d'être détecté. A chaque voyage, entre 10 et 15 immigrants ont été transférés, leur coûtant entre 2 000 et 2 500 euros par personne.

L'autre solution consistait à vendre des documents d'identité nationaux espagnols à des étrangers ayant une apparence physique similaire, afin qu'ils puissent se faire passer pour le propriétaire légitime du document lors d'un contrôle. Les agents ont établi que, grâce à ces pratiques, l'organisation criminelle a introduit illégalement plus de cent citoyens marocains en Espagne au cours de l’année en cours. Au total, dix personnes, huit Espagnols et deux Marocains, ont été arrêtées notamment pour crimes présumés de traite des êtres humains et de trafic de drogue.