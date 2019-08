France : Réservée aux étrangers en situation irrégulière, l’AME pourrait être réformée

Une mission de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances étudie actuellement, à la demande du gouvernement, des pistes de réforme du dispositif de l’aide médicale d’Etat (AME), réservé aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, indique Le Monde.

Un peu plus de 300 000 personnes bénéficient de cette prestation sociale, pour un budget annuel qui frôle le milliard d’euros. Elle couvre un panier de soins médicaux et hospitaliers réduit (médecine générale et spéciale, frais de soins dentaires, frais d’hospitalisation, analyses, vaccinations obligatoires, examens de dépistage…).

Alors qu’Emmanuel Macron avait déclaré, durant la campagne électorale à la présidence de la République, qu’il ne comptait pas remettre en cause ce dispositif, il semble que le gouvernement ait amorcé une réflexion sur la question. Il a en effet commandé un rapport à l’inspection générale des finances (IGF) et à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS). Les conclusions devraient être rendues en octobre, au moment de l’examen parlementaire du budget de l’Etat.

«Ils répondent à une commande politique, qui est de réformer l’AME pour en limiter les abus, croit comprendre une des personnes auditionnées, sollicitée par Le Monde. Ils estiment que la France a le système le plus généreux en Europe. Ils posent des questions sur les filières d’immigration et nous ont parlé des Géorgiens, des Albanais et des Algériens qui viennent se soigner, notamment pour des pathologies coûteuses comme le cancer et l’hépatite B.»

Trois pistes de réforme ont notamment été abordées au cours des auditions : la mise en place d’un ticket modérateur (un reste à charge pour le patient), des centres de santé dédiés ou encore la réduction du panier de soins pris en charge. L’exclusion des soins psychiatriques serait par exemple à l’étude.