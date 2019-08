Maroc : El Othmani somme ses ministres de respecter les canaux diplomatiques

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI), Nasser Bourita s’est plaint auprès du chef du gouvernement de l’empiètement de certains ministres et hauts responsables sur les prérogatives de son département. Selon Al Akhbar de ce jeudi, les ministres du cabinet El Othmani effectuent des voyages à l’étranger sans respecter les canaux diplomatiques ou coordonner avec les services du ministère de tutelle.

Saâdeddine El Othmani a ainsi adressé une circulaire à tous les membres de son gouvernement leur sommant de respecter les prérogatives du ministère des Affaires étrangères et les canaux diplomatiques, quand il faut organiser des activités gouvernementales ou tenir des rencontres à l’étranger. Le chef de l’exécutif a, toujours selon le journal, rappelé à ses ministres que le non-respect du «Principe du canal diplomatique» constitue une «atteinte au prestige de l’Etat et une violation des réglementations universellement reconnues par le droit international».

La circulaire souligne que la multiplication des canaux de communication et l’absence de coordination dans les relations internationales porte atteinte à la crédibilité de la politique étrangère du Maroc. El Othmani y rappelle que les ministres doivent coordonner avec le département des Affaires étrangères à chaque fois qu'ils ont affaire à des missions diplomatiques et des organisations internationales et régionales accréditées dans notre pays, et aviser le MAECI des dates et des missions. Même en cas d’invitation de responsables étrangers dans le royaume, le MAECI doit être informé, poursuit la circulaire.

Al Akhbar, cité par Le360, rappelle enfin que ce n’est pas la première fois que Bourita fait part de son mécontentement face à la négligence de certains départements envers le rôle du MAECI en matière de gestion de la diplomatie marocaine et de l’entretien des relations avec les pays étrangers, les organisations internationales et régionales.