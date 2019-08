Mauritanie : Ould Abdel Aziz a mis le Maroc et le Polisario sur le même pied d’égalité

Mohamed Ould Abdel Aziz veille à exercer le pouvoir constitutionnel jusqu’à l’ultime seconde. Très tard dans la soirée d’hier, il était à l’aéroport de Nouakchott pour superviser l’opération d'accueil de ses conviés à l’investiture, prévue ce jeudi, de son successeur Mohamed Ould Ghazouani.

Mais avant de céder le fauteuil de président, Ould Abdel Aziz a tenu à mettre le Maroc et le Polisario sur le même pied d’égalité. Il a confié à son Premier ministre, Mohamed Salem Ould Béchir, d’accueillir le chef du gouvernement marocain Saadeddine El Othmani et le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali.

Par rapport au 2 août 2014, le royaume a haussé d’un cran le niveau de sa représentativité à la prestation du serment du nouveau chef de l’Etat mauritanien. Il y a cinq ans, Rabat était représenté, lors de la même cérémonie, par l’ancien président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, considéré comme la «troisième personnalité» du pays, après le roi et le chef du gouvernement.

La présence d'El Othmani est un message fort destiné à Ould Ghazouani, traduisant la volonté de Rabat de tourner la page des années de tension ayant marqué le règne de Mohamed Ould Abdel Aziz (6 août 2008-1er août 2019).

Pour mémoire, juste quelques heures après la proclamation officielle de sa victoire au scrutin du 22 juin, le roi Mohammed VI avait envoyé un message de félicitation à Mohamed Ould Ghazouani. Une lettre dans laquelle le souverain a exprimé «sa ferme détermination à œuvrer de concert avec» le président élu «pour donner une forte impulsion aux relations de coopération fructueuse unissant le Maroc et la Mauritanie et renforcer les moyens de tirer le meilleur des opportunités et des potentialités dont disposent les deux pays».