Mohammed VI donne le nom d’Abderrahman Youssoufi à la nouvelle promotion des officiers

Le roi Mohammed VI a donné, hier après-midi au palais de Tétouan, le nom d’Abderrahman Youssoufi à la promotion des lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires et officiers issus des rangs, indique l’agence MAP.

Le souverain a expliqué devant les 1 839 officiers, dont 283 femmes, que ce choix intervient «en hommage aux principes immuables de patriotisme, d’attachement aux symboles sacrés de la Nation et à l’intégrité territoriale du Royaume, et de défense de ses intérêts supérieurs que cette personnalité partage avec Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II et avec Notre Majesté».

«Les liens forts et solides qui nous unissent personnellement et la sympathie particulière que nous nous portons mutuellement constituent pour nous un motif particulier de fierté», a-t-il souligné.

A l’adresse des lauréats, le monarque les a invités à être «à la hauteur de ce nom qui symbolise les nobles valeurs de droiture, d’engagement, de fermeté sur les principes et de patriotisme».

Pour rappel, le 30 juillet 2016, Mohammed VI avait donné le nom d’Abderrahman Youssoufi à une avenue de Tanger.