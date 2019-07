Maroc : Les étudiants médecins veulent internationaliser leur mobilisation

Pas de trêve estivale pour la Commission nationale des étudiants en médecine au Maroc, dans son bras-de-fer avec le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement public, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, les futurs médecins annoncent ainsi une conférence de presse, jeudi 1er août, où seront annoncées leurs prochaines démarches de mobilisation.

Dans ce sens, une marche nationale est d’ores et déjà prévue pour le 1er septembre. En attendant, la Commission nationale des étudiants en médecine annonce le lancement d’une campagne qui durera tout le mois d’août, contre les réformes leur étant proposées par le ministère de tutelle et qu’ils refusent, car ils les estiment «injustes et donnant aux étudiants du privé l’accès au concours de la fonction publique, faute d’infrastructures privées censées être mises en place pour les accueillir dans leur passage de la faculté à l’exercice de leur métier».

Dans l’idée d’internationaliser la mobilisation, la Commission exprime son intention d’écrire à la Fédération internationale des études en médecine et de renouveler ses membres pour y inclure de nouveaux, tout en réitérant son appel au dialogue avec le gouvernement. Ces démarches interviennent après le boycott des examens dans les facultés de médecine publique par les étudiants, qui ont enregistré, en mai et juin dernier, 100% de réponse à leur appel à la grève.