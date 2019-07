Maroc : La cinquième édition du festival Marocains Rigolos à l’Étranger s’ouvre demain

La cinquième édition du festival Marocains Rigolos à l’Etranger (MRE Festival) se tiendra du 1er août au 20 septembre, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Les artistes et comédiens de MRE Festival parcourront cinq villes du Maroc et d’Afrique pour présenter leurs spectacles : Rabat, Casablanca, Marrakech, Dakar et Abidjan.

Organisé par CastQuête Entertainment, MRE festival a pour but de «réunir et faire découvrir la relève artistique marocaine à l’étranger, mais aussi valoriser et favoriser l’échange culturel et amical entre le Royaume et les pays d’Afrique de l’Ouest», précise la même source. A l’affiche de cette année, Booder, Oualas, Oussama Benali, Karim Saïdi, Younes Depardieu, Yassine Hitch et Saad Mabrouk, entre autres.

La tournée des spectacles démarre jeudi 1er août au Théâtre national Mohammed V à Rabat, avec l'humoriste Booder. Vendredi 2 août, le stand-up du comédien Saad Mabrouk «Wahed Man Show» aura lieu au Studio des arts vivants à Casablanca, suivi samedi 3 août d'un spectacle inédit «MRE Birthday show» qui réunit les artistes Booder, Rachid Rafik, Karim Saïdi, Oussama Benali, Younes Depardieu, Yassine Hitch et Redouance Behache.

A Marrakech enfin, le one man show de Oualas aura lieu dimanche 4 août au Palais des Congrès.