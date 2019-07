Malaisie : L'ambassadeur du Maroc plaide pour une ligne aérienne directe

L'ambassadeur du Maroc en Malaisie, Mohamed Reda Benkhaldoun, a déclaré ce mercredi qu’il souhaite qu'un vol direct soit établi entre le Maroc et la Malaisie afin de stimuler le secteur du tourisme dans les deux pays.

«J'espère qu'un vol direct sera établi entre Casablanca et Kuala Lumpur bientôt, de sorte que de plus en plus de touristes puissent visiter les deux pays», a-t-il déclaré à l’agence malaisienne de presse Bernama en marge du 20e anniversaire du couronnement du roi Mohammed VI, célébré mardi par l’ambassade du pays en Malaisie.

Le diplomate marocain a déploré le fait que le nombre de touristes malaisiens se rendant au Maroc et vice-versa soient encore relativement faibles. Il s’est toutefois dit «optimiste» quant à l'amélioration du nombre de touristes entre les deux pays, compte tenu du potentiel énorme que le Maroc et la Malaisie ont à offrir aux vacanciers.

Le pays d'Afrique du Nord gagne en popularité parmi les touristes malaisiens ces dernières années, notamment depuis l’annulation de l'obligation de visa en 2017, rappelle l’agence de presse. «En moyenne, 3 000 Malaisiens se sont rendus au Maroc avant l’annulation du visa. Le nombre a depuis augmenté à environ 5 000 par an», a noté Mohamed Reda Benkhaldoun.

Pour rappel, le Maroc et la Malaisie avaient signé, en juillet 2017, un accord pour l'exemption partielle de visa. Un accord qui permet aux citoyens des deux pays, possédant un passeport, d'entrer, de sortir ou de transiter par le territoire de l'autre pays, sans visa, à des fins de visites officielles ou sociales pour une période de séjour ne dépassant pas 90 jours.