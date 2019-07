Pékin : Les restaurants halal sommés de retirer symboles musulmans et écritures arabes

Les autorités de la capitale chinoise ont ordonné aux restaurants certifiés halal d’enlever les écritures arabes et les symboles associés à l’islam de leurs devantures. En tout, onze restaurants visités par les reporters de Reuters se sont pliés à cette consigne.

Ainsi, ils ont enlevé les représentations de croissant lunaire ou encore le mot «halal» écrit en arabe. Selon la même source, ce sont des fonctionnaires locaux qui veillent eux-mêmes au respect de cette mesure en faisant le tour des établissements.

«Ils ont dit que c’était une culture étrangère et que nous devrion utiliser plus de culture chinoise», a déclaré l’un des propriétaires de restaurants pékinois ayant requis l’anonymat, comme tous les autres témoins rencontrés par l’agence de presse et qui disent redouter des représailles.

Reuter estime que Pékin abrite au moins 1 000 établissements et restaurants halal, répartis sur le quartier historique musulman de la ville, entre autres. Contacté par le média, le Comité d’ethnicité et des affaires religieuses relevant du gouvernement de Pékin n’a cependant pas commenté les faits. Il a seulement indiqué qu’il s’agissait d’une directive nationale.

Cette campagne marque une nouvelle phase d’initiatives qui ont pris de l’ampleur depuis 2016, visant à adapter les religions à la culture chinoise traditionnelle, rappelle Reuters. Parmi les actions entreprises dans ce sens, la destruction des dômes moyen-orientaux de nombreuses mosquées, remplacés par des pagodes de style chinois.

La Chine compte 20 millions de musulmans. Officiellement, elle garantit la liberté de culte, mais le gouvernement renforce ses initiatives visant à conformiser les pratiques aux traditions locales.