Football : Nabil Dirar sifflé par son public face au Bayern Munich

Capitaine de l’équipe stambouliote Fenerbahçe, l’international marocain Nabil Dirar s’est emporté hier contre son entraineur et ses supporters, en demi-finale de l’Audi Cup jouée en Allemagne. Mardi, le club y a été battu par le Bayern Munich avec un score de six buts à un. Auteur d’une faute non-loin des filets de la formation turque, le Lion de l’Atlas a en effet permis à ses adversaires d’enregistrer le troisième but à la 24e minute du match, Thomas Muller ayant réussi à lui reprendre facilement le ballon.

Nabil Dirar (ex-Westerlo et Club de Bruges) a vraisemblablement mal vécu la rencontre où il a été sifflé tout au long du match par ses supporters, venus nombreux, selon Le Soir. Face à la huée, il craque à la 73e minute en mettant volontairement le ballon en touche avant de sortir du terrain, bousculant son coach et quelques coéquipiers au passage pour se diriger les vestiaires. Le staff de son club intervient alors en demandant au public d’encourager le joueur, rejoint par Thomas Muller qui a également tenté de le calmer.

?? #FCBFEN ?? #AudiCup

? 6-1 | 72e ⏱



Scène rare : N. Dirar s’énerve sur son propre public, son coach et veut même quitter la pelouse... Sale soirée pour le capitaine du Fener.



? À suivre en direct et en exclusivité sur #RMCSport1 !

✍ Direct écrit ➡ https://t.co/KVw1yNT8jj pic.twitter.com/rr0bmD0N1H — RMC Sport (@RMCsport) 30 juillet 2019

Le capitaine de l’équipe rejoint finalement la pelouse dans les dix dernières minutes d’un match qui s’est avéré difficile pour son club. A l’issue de la rencontre, il a présenté ses excuses aux supporters, via son compte Instagram. «Je comprends que les fans soient en colère parce que nous devions faire mieux. J’ai toujours mouillé le maillot en match ou à l’entraînement et je n’ai jamais cessé de travailler (…) Encore une fois, je m’excuse auprès de nos supporters», a-t-il écrit.